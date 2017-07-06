Спонсор расторг контракт с Томичем из-за заявлений игрока о нехватке мотивации

Известный производитель теннисных ракеток расторг контракт с австралийцем Бернардом Томичем. Причиной стали слова игрока о нехватке мотивации. Томич после поражения от Миши Зверева в первом круге Уимблдона заявил, что не испытывает азарта от игры. Кроме того, он признался, что использовал медицинский тайм-аут не из-за травмы, а по психологическим причинам.

"Слова Томича не отражают наше отношение к теннису, профессионализм и уважение к спорту. Поэтому мы решили прекратить с ним сотрудничество", - говорится в заявлении производителя в Твиттере.