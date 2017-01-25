Спирз и Кабаль – в полуфинале Australian Open в миксте

Американка Эбигэйл Спирз и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль переиграла в матче 1/4 финала Australian Open в миксте голландку Михаэллу Крайчек и Равена Клаасена из ЮАР. За выход в финал они поборются с победителем матча Бетани Маттек-Сэндз/Майк Брайан (США) – Элина Свитолина/Крис Гуччоне (Украина/Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

Спирз/Кабаль (США/Колумбия) – Крайчек М./Клаасен (Голландия/ЮАР) – 6:4, 6:3