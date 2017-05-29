Соуза сыграет с Джоковичем во втором круге Roland Garros

Португалец Жоау Соуза вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв серба Янко Типсаревича со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:2.

За выход в третий круг Соуза поспорит с еще одним сербом и второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Также во второй круг вышел хорват Марин Чилич, победивший латвийца Эрнеста Гулбиса - 6:3, 6:3, 6:3. Соперник Чилича в следующей стадии определится позднее.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Соуза Ж. (Португалия) - Типсаревич (Сербия) - 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:2

Чилич (Хорватия, 7) - Гулбис (Латвия) - 6:3, 6:3, 6:3

Наполитано (Италия, Q) - Зверев М. (Германия, 32) - 4:6, 7:5, 6:2, 6:2