Соуза сыграет с Джоковичем во втором круге Roland Garros

Португалец Жоау Соуза вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв серба Янко Типсаревича со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:2.
За выход в третий круг Соуза поспорит с еще одним сербом и второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Также во второй круг вышел хорват Марин Чилич, победивший латвийца Эрнеста Гулбиса - 6:3, 6:3, 6:3. Соперник Чилича в следующей стадии определится позднее.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Соуза Ж. (Португалия) - Типсаревич (Сербия) - 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:2
Чилич (Хорватия, 7) - Гулбис (Латвия) - 6:3, 6:3, 6:3
Наполитано (Италия, Q) - Зверев М. (Германия, 32) - 4:6, 7:5, 6:2, 6:2