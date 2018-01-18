Соснович и Каролина Плишкова - в третьем круге Australian Open

Чешка Каролина Плишкова победила Беатрис Хаддад Майю в матче второго круга Australian Open. Ее соперницей станет победительница матча Люси Шафаржовой и Сораны Кырсти.
Белоруска Александра Соснович одолела Мирьяну Лучич-Барони и встретится с Каролин Гарсией.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Соснович (Белоруссия) - Лучич-Барони (Хорватия, 28) - 6:3, 6:1
Плишкова Кар. (Чехия, 6) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:1, 6:1
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