06:50 | Теннис — "Большой шлем"

Соснович и Каролина Плишкова - в третьем круге Australian Open


Чешка Каролина Плишкова победила Беатрис Хаддад Майю в матче второго круга Australian Open. Ее соперницей станет победительница матча Люси Шафаржовой и Сораны Кырсти. 

Белоруска Александра Соснович одолела Мирьяну Лучич-Барони и встретится с Каролин Гарсией.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Соснович (Белоруссия) - Лучич-Барони (Хорватия, 28) - 6:3, 6:1

Плишкова Кар. (Чехия, 6) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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