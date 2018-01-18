Соснович и Каролина Плишкова - в третьем круге Australian Open

Чешка Каролина Плишкова победила Беатрис Хаддад Майю в матче второго круга Australian Open. Ее соперницей станет победительница матча Люси Шафаржовой и Сораны Кырсти.

Белоруска Александра Соснович одолела Мирьяну Лучич-Барони и встретится с Каролин Гарсией.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Соснович (Белоруссия) - Лучич-Барони (Хорватия, 28) - 6:3, 6:1

Плишкова Кар. (Чехия, 6) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:1, 6:1