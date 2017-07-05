Сок ищет мальчика, у которого болельщик отобрал сувенирное полотенце

Американец Джек Сок хочет найти мальчика, лишившегося сувенирного полотенца после матча Уимблдонского турнира. Победив в первом круге Кристиана Гарина из Чили, Сок подарил болельщикам ракетку, мячи и полотенце. Последнее он отдал мальчику, но его из рук у ребенка вырвал мужчина с первого ряда.
"Если кто-то знает несчастного парня, у которого вырвали из рук полотенце, напишите его имя, я обязательно сделаю все, чтобы подарить ему новое", - написал Сок в своем Твиттере.
Jerk old man stealing a thrown towel of Jack Sock's from a kid after R1 match at #Wimbledon pic.twitter.com/9THaBBBOwQ– Mark Schultz (@risendevil) 4 июля 2017 г.