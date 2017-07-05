Сок ищет мальчика, у которого болельщик отобрал сувенирное полотенце

Американец Джек Сок хочет найти мальчика, лишившегося сувенирного полотенца после матча Уимблдонского турнира. Победив в первом круге Кристиана Гарина из Чили, Сок подарил болельщикам ракетку, мячи и полотенце. Последнее он отдал мальчику, но его из рук у ребенка вырвал мужчина с первого ряда.

"Если кто-то знает несчастного парня, у которого вырвали из рук полотенце, напишите его имя, я обязательно сделаю все, чтобы подарить ему новое", - написал Сок в своем Твиттере.