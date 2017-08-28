Софья Жук: "Все думаю: "Это правда? Я в основной сетке?"

Чемпионка юниорского Уимблдона-2015 россиянка Софья Жук, прошедшая квалификацию на US Open, призналась, что пока не может поверить, что дебютирует в основной сетке взрослого турнира "Большого шлема".

"В прошлом году я была здесь просто как зритель, – цитирует Жук официальный сайт WTA. – Я приезжала как гость и смотрела турнир на протяжении трех дней. Сейчас я пока еще не осознаю, что со мной происходит. Думаю: "Я правда в основной сетке? Или это сон? Или что вообще происходит?".

"Впервые я приехала в Нью-Йорк в 2015-м на юниорский турнир. Это было невероятно, но у юниоров своя отдельная территория, и они не так часто пересекаются с профессионалами. А сейчас: "Надаль? Федерер? В зале? Серьезно? Это действительно так?". Я шла тренироваться и услышала вопли. Тренер сказал мне: "Может, это Роджер?", я обернулась, а это действительно он. Весьма неожиданно".

Во вторник в первом круге US Open Софья Жук сыграет с Юлией Путинцевой.