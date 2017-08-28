Софья Жук: "Мечтаю выиграть побольше, чтобы отец уехал из России и не работал"

Россиянка Софья Жук, которая давно живет и тренирует в США, рассказала в интервью пресс-службе WTA, что не скучает по российским морозам. Во вторник на US Open теннисистке, прошедшей квалификацию, предстоит дебют в основной сетке турнира "Большого шлема".

"Я бы приехала в США, даже если бы не была профессиональной теннисисткой и вообще спортсменкой. Мне нравится здешняя погода, люди. Тут всегда лето! Пока росла, я видела очень много снега и холодов", – призналась москвичка.

"В теннис я пришла из гимнастики вслед за старшим братом, – рассказала Жук. – Позже он закончил играть из-за операции на колене и решил поступить в университет. А моя бабушка очень расстроилась, что я бросила гимнастику. До сих пор говорит: "Может быть, ты вернешься?". А я отвечаю: "Нет, извини, уже слишком поздно".

"Я не была в России довольно давно. Мой папа до сих пор там, работает. Он иногда приезжает, но я мечтаю выиграть побольше, чтобы отец мог переехать сюда, жить с нами и не работать. Мой брат тоже в Москве. У него там девушка, и он ни за что ее не оставит. Этому не бывать", – добавила чемпионка юниорского Уимблдона-2015.

Во вторник 17-летняя теннисистка, преодолевшая квалификацию US Open, проведет дебютный матч на взрослом турнире "Большого шлема". Ее соперницей будет другая москвичка, сейчас представляющая Казахстан, Юлия Путинцева.