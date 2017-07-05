Смотрите матчи Уимблдона на каналах Eurosport

3 июня стартовал самый престижный турнир из серии "Большого шлема" – Уимблдон. Он будет транслироваться на 34 страны, а в России его покажут каналы Eurosport 1 и Eurosport 2.

Полный доступ к событиям Уимблдона открывает приложение Eurosport Player, где будут показаны все игры без исключения. Подписчики сервиса с помощью опции "Мультискрин" смогут подключиться к любому из 14 кортов и даже смотреть 3 матча одновременно.

"Eurosport эксклюзивно показывает этот знаменитый турнир "Большого шлема" в России уже второй год подряд, но впервые в истории мы так полномасштабно будем освещать Уимблдон непосредственно с места событий. Комментатор Анна Чакветадзе расскажет в многочисленных репортажах о происходящем на английских кортах и прокомментирует матчи турнира в эфире наших каналов. Зрителей Eurosport также ждут интервью со всеми российскими теннисистами, розыгрыши призов и сюжеты о событиях вокруг Уимблдона. Мы приглашаем всех любителей тенниса погрузиться в атмосферу одного из самых престижных теннисных турниров планеты вместе с Eurosport", – сказал директор по развитию Eurosport Алексей Виноградов.

Eurosport сотрудничает с ведущими теннисными экспертами, чтобы зрители смогли получить максимальное удовольствие от теннисных трансляций. Лучшие моменты дня, громкие сенсации, важнейшие результаты – обо всем этом расскажет семикратный победитель "Большого шлема" Матс Виландер в своей программе "День Матса".

Помимо телеканалов Eurosport и сервиса Eurosoprt Player все любители тенниса могут следить за событиями Уимблдона на сайте eurosport.ru, где будут представлены подробная статистика, обзоры матчей, тематический контент, а также пройдут розыгрыши призов.