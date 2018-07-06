СМИ: Теннисистка Путинцева оскорбила судью во время матча с Касаткиной

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева оскорбила судью на вышке во время матча второго круга Уимблдона против россиянки Дарьи Касаткиной (2:6, 3:6), сообщает Mundo Deportivo.

Путинцева получила замечание от судьи за то, что швырнула ракетку на корт после неудачного розыгрыша. В перерыве между геймами представительница Казахстана вступила с судьей в диалог на повышенных тонах и позволила себе оскорбление.

Напомним, ранее на Уимблдоне оскорбление тренера соперника позволил себе американец Джек Сок. За это он получил штраф в пять тысяч долларов.