СМИ: Шарапова получит wild card в квалификацию Roland Garros

Российская теннисистка Мария Шарапова получит wild card в квалификацию Roland Garros-2017, сообщает The Telegraph. Организаторы турнира не будут давать ей приглашение в основную сетку. Такое решение было принято после встречи главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли с Шараповой в Лос-Анджелесе.

Напомним, 26 апреля спортсменка вернется на корт после дисквалификации за употребление мельдония. В первом круге турнира WTA в Штутграте она сыграет с итальянкой Робертой Винчи.