Слоан Стивенс: "Журналисты - мои главные ненавистники"

Американка Слоан Стивенс подвергла критике журналистов после поражения от Симоны Халеп в финале Roland Garros. Ранее пресса отмечала, что Стивенс успешно выступает только в Америке, где у нее пять титулов из шести, завоеванных за карьеру.

– Можно вспомнить, как журналисты постоянно писали, что у меня отрицательный баланс везде, кроме США, – цитирует AFP Стивенс, которая выступила на пресс-конференции. – Полагаю, что я достойно отработала на Roland Garros. Поэтому буду рада, если вы отметить это. Но вам интереснее писать: "У нее ноль побед и восемь поражений за границей, бла-бла-бла". Да, я говорю о вас, о вас, о вас (показывает пальцами на журналистов). Это вы – главные мои ненавистники.