Слоан Стивенс вышла во второй круг Roland Garros и может сыграть с Александровой

Десятая ракетка мира Слоан Стивенс вышла во второй круг Roland Garros, победив Аранчу Рус из Голландии. Соперница американки определится в матче польки Магдалены Фрех и россиянки Екатерины Александровой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди (США) - Амандин Эсс (Франция) - 6:1, 6:1
Слоан Стивенс (США, 10) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 6:2, 6:0
Барбора Стрыцова (Чехия, 26) - Куруми Нара (Япония) - 1:6, 6:3, 6:4
Ализе Корне (Франция, 32) - Сара Эррани (Италия) - 2:6, 6:2, 6:3
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