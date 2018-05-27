Слоан Стивенс вышла во второй круг Roland Garros и может сыграть с Александровой

Десятая ракетка мира Слоан Стивенс вышла во второй круг Roland Garros, победив Аранчу Рус из Голландии. Соперница американки определится в матче польки Магдалены Фрех и россиянки Екатерины Александровой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди (США) - Амандин Эсс (Франция) - 6:1, 6:1

Слоан Стивенс (США, 10) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 6:2, 6:0

Барбора Стрыцова (Чехия, 26) - Куруми Нара (Япония) - 1:6, 6:3, 6:4

Ализе Корне (Франция, 32) - Сара Эррани (Италия) - 2:6, 6:2, 6:3