Слоан Стивенс: "Пошутила, что сегодня могу завершать карьеру"

Американская теннисистка Слоан Стивенс после победы над Мэдисон Кис в финале US Open (6:3, 6:0) отметила, что большего успеха в своей карьере уже не добьется. Также она пожелала удачи сопернице, которая является ее близкой подругой.

- Я счастлива. В финале мне удалось собрать все воедино, - приводит пресс-служба турнира слова Стивенс. - Но всего этого я добилась благодаря своей команде. Если бы можно было, я хотела бы, чтобы мы с Кис разделили победу. Мэдисон - моя самая близкая подруга в туре. Желаю ей всего наилучшего.

А еще я пошутила, что теперь мне нужно заканчивать карьеру, потому что более значимого успеха я уже не добьюсь.