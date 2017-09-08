Слоан Стивенс: "Это был долгий путь, но это того стоило"

Американка Слоан Стивенс рада победе над соотечественницей Винус Уильямс в полуфинале US Open. 24-летняя теннисистка сегодня одержала победу в трех сетах - 6:1, 0:6, 7:5.
- Это было долгий путь в финал, но это стоило того, - цитирует пресс-служба турнира Стивенс. - У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. Если бы кто-то сказал мне, что я дважды выйду в полуфиналы турниров "Большого шлема" и финал, я бы, наверное, потеряла сознание. Это требовало от меня больших усилий.
"It's been a long road back but this makes it all worth it..."@SloaneStephens#USOpen pic.twitter.com/sZHZXsbODK– US Open Tennis (@usopen) 8 сентября 2017 г.