Синоптики обещают дождь завтра на Уимблдоне

Синоптики обещают дождь с вероятностью 100 процентов во вторник на турнире в Уимблдоне, информирует официальный сайт соревнований. Уровень осадков может достигнуть отметки в 6 мм. Температура воздуха при этом ожидается на отметке "+20", а порывы юго-западного ветра – 10-20 м/с.

Если прогноз сбудется, то матчи могут проходить только на Центральном корте, где есть крыша. Там пройдут четвертьфинальные матчи Винус Уильямс (США, 10) – Елена Остапенко (Латвия, 13), Йоханна Конта (Великобритания, 6) – Симона Халеп (Румыния, 2), а также перенесенный матч 1/8 финала у мужчин Адриан Маннарино (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2).