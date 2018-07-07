Симона Халеп: "Я провела матч очень непрофессионально"

Румынка Симона Халеп выразила сожаление по поводу проигрыша Си Сувэй в третьем круге Уимблдона. Первая ракетка мира призналась, что провела неудачную игру.

– Соперница заслужила победу, а я провела очень непрофессионально игру, – цитирует официальный сайт Уимблдона Халеп. – Могу только негативное сказать по этому поводу. Матч был в моих руках, но я не смогла его закончить. Надо быть честной перед собой. Это было непрофессиональное отношение с моей стороны. Я очень устала, мышц не чувствовала, не могла сосредоточиться.

Я провела отличный год в целом. Полгода были замечательными. Но давление сказывается на моем теле. Все болит. Я от всего устала.