Симона Халеп: "Я играю более умно, чем в 2014 году"

Румынка Симона Халеп осталась довольна своей игрой в полуфинале Roland Garros с чешкой Каролиной Плишковой (6:4, 3:6, 6:3). В последний раз она играла в финале этого турнира в 2014 году, когда уступила россиянке Марии Шараповой.

– Это был отличный матч, – цитирует AFP Халеп. – Каждое очко имело важное значение. Очень рада вернуться в финал турнира. Думаю, что стала сильнее, чем была в 2014 году. Играю более разумно, стала более крепкой физически. Быть в финале – это просто счастье.

В финале сыграю с Остапенко. Это молодая спортсменка, которая не испытывает давления. Я никогда не играла с ней. Не знаю, чего ожидать. Буду бороться за каждый мяч.