Симона Халеп: "Я билась в матче с Сереной Уильямс до конца"

Представительница Румынии Симона Халеп после четвертьфинального матча US Open с американкой Сереной Уильямс выразила сожаление по поводу поражения. Она отдала должное первой ракетке мира.

– Это был неплохой матч, – приводит официальный сайт WTA слова Халеп. – Я играла хорошо. Но можно было лучше в отдельных эпизодах. В целом уровень тенниса был очень высоким. Я билась до конца, поэтому чувствую себя нормально. Надо отдать должное Серена Уильямс. Она лучшая теннисистка в мире. Я немного расстроена поражением, но нужно находить и положительные моменты.