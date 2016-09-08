05:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Симона Халеп: "Я билась в матче с Сереной Уильямс до конца"

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Представительница Румынии Симона Халеп после четвертьфинального матча US Open с американкой Сереной Уильямс выразила сожаление по поводу поражения. Она отдала должное первой ракетке мира.

– Это был неплохой матч, – приводит официальный сайт WTA слова Халеп. – Я играла хорошо. Но можно было лучше в отдельных эпизодах. В целом уровень тенниса был очень высоким. Я билась до конца, поэтому чувствую себя нормально. Надо отдать должное Серена Уильямс. Она лучшая теннисистка в мире. Я немного расстроена поражением, но нужно находить и положительные моменты.

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