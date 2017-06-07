17:26 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Симона Халеп вышла в полуфинал Roland Garros, отыграв матчбол

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Симона Халеп вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, отыграв матчбол в поединке с Элиной Свитолиной. Украинка вела 5:1 во втором сете и имела матчбол на тай-брейке, но не смогла его реализовать, а румынке повезло на сетболе: мяч, задев трос, свалился на сторону соперницы. В полуфинале Халеп, выбившая из борьбы на Roland Garros Дарью Касаткину, сыграет с Каролиной Плишковой.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 3) - Свитолина (Украина, 5) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tomas-boy.

Халепище! Камбэчище! Симонище! ))

17:34