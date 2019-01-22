Симона Халеп: "Совершенно не испугалась, проиграв в первой партии"

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала матч 1/8 финала Australian Open с Сереной Уильямс. Первая ракетка мира уступила американке в трех сетах - 1:6, 6:4, 4:6.

– Совершенно не испугалась, проиграв в первой партии, потому что знала – у меня совсем другой уровень игры и я могу сразу же улучшить его, – приводит Tennis World USA.

слова Халеп. – Я начала двигаться лучше, пробивать по мячу сильнее. Затем я почувствовала, что мой уровень игры растет. Серена прекрасно подавала весь матч. Я пыталась быть агрессивной, но мне немного не повезло в некоторых моментах.

Румынка была посеяна на турнире под первым номером. В предыдущем матче она обыграла сестру Серены Винус Уильямс.

В 1/4 финала Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

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