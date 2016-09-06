Симона Халеп: "Сложно говорить о победе в турнире "Большого шлема"

Симона Халеп, в матче 4-го круга US Open победившая Карлу Суарес Наварро, подчеркнула, что пока рано говорить о победе в турнире "Большого шлема". В 1/4 финала Халеп встретится с первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

– Сложно говорить о победе в турнире "Большого шлема", потому что я ни одного не выигрывала, – приводит официальный сайт WTA слова Халеп. – Но я усердно работаю, чтобы достичь этой цели, чтобы моя мечта сбылась. Поэтому я просто работаю и мечтаю, если однажды это случится, я буду очень счастлива!