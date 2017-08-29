Симона Халеп: "Сегодня я показала все, что могла, но Шарапова была лучше"

Симона Халеп после поражения от Марии Шараповой (4:6, 6:4, 3:6) в первом круге US Open заявила, что осталась недовольна своей игрой. Румынка отметила, что не знает причин своего поражения.

– Сегодня я показала все, что могла, но соперница была лучше, – цитирует AP Халеп. – Предполагала, что Мария постоянно будет попадать в корт. Некоторые розыгрыши были очень хорошими, я даже не могла дотянуться до мяча. Я плохо действовала на подаче и не чувствовала мяч. Почему? Я не знаю.