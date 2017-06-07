Симона Халеп: "При счете 2:5 во втором сете я думала, что игра потеряна"

Румынка Симона Халеп отметила, что ей было сложно противостоять украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале Roland Garros-2017. Халеп победила в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:0.

– Она играла в удивительный теннис в первом сете и в половине второго, – цитирует AFP Халеп. – Элина играла очень хорошо, а я – не лучшим образом. Играла коротковато, не так, как хотелось бы. Поэтому соперница доминировала. При счете 2:5 во втором сете я думала, что игра потеряна, все кончено. И это меня успокоило, возможно. Мне удалось изменить ритм, я заиграла по-другому. Пыталась заставить Свитолину больше двигаться.