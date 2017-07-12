Симона Халеп: "Плишкова заслужила звание первой ракетки мира, так что я не расстраиваюсь"

Румынская теннисистка Симона Халеп отметила, что довольна своей работой в этом сезоне, несмотря на поражение в четвертьфинале Уимблдона от Йоанны Конты из Великобритании. Этот результат не позволил спортсменке возглавить рейтинг WTA. Первую строчку займет чешская спортсменка Каролина Плишкова.

- Я довольна проделанной работой, - приводит пресс-служба WTA слова Халеп. - Конечно, моя цель - стать первой ракеткой мира. У меня был шанс сделать это на Уимблдоне, но я не сильно расстраиваюсь из-за того, что не получилось. У меня впереди еще много лет карьеры, поэтому шансы еще будут. Плишкова заслужила это, сейчас она играет отлично.