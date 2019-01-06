Симона Халеп: "Хорошо полечилась дома и чувствую себя уверенно"

Румынская теннисистка Симона Халеп уверена в своей хорошей форме перед Australian Open. Она восстановилась после травмы спины, из-за которой пропустила концовку минувшего сезона.

– Это была очень страшная травма, потому что спина – это серьезно, – цитирует AFP Халеп. – Был большой риск. Но я хорошо прошла лечение дома, отдыхала шесть недель, не делая ничего, кроме упражнений для спины. Осложнений во время тренировок не было. Так что чувствую себя уверенно. Но только официальные матчи покажут готовность.