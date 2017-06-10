Симона Халеп: "Это очень тяжелый момент для меня, но я продолжу работать"

Румынка Симона Халеп после поражения от латвийки Елены Остапенко в финале Roland Garros подчеркнула, что это очень тяжелый момент для нее. Она также надеется, что он скоро забудется.

25-летняя Халеп проиграла второй финал Открытого чемпионата Франции в карьере, в 2014 году она уступила россиянке Марии Шараповой.

- Это очень тяжелый момент для меня, но со временем, я надеюсь, он забудется, - приводит пресс-служба Roland Garros слова Халеп. - Я продолжу работать, потому что хочу повторить то, чего уже достигла.