Си Сувэй: "Это моя первая победа в матче с первой ракеткой мира"

Си Сувэй из Тайваня выразила радость по поводу победы над первой ракеткой мира Симоной Халеп в третьем круге Уимблдона. Она обыграла румынку со счетом 3:6, 6:4, 7:5.

– Это моя первая победа в матче с первой ракеткой мира, – цитирует ВВС Сувэй. – Удивительно оказаться в таком положении и бороться с нервами. При счете 2:5 в последнем сете я ощутила поддержку болельщиков. Они меня подхлестнули. Халеп играла очень хорошо. Если бы я не билась до конца, то не смогла бы пройти дальше.