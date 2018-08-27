Шведка Петерсон победила Павлюченкову и сыграет с Вихлянцевой

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла Ребекке Петерсон в первом круге US Open. Во втором круге соперницей Петерсон станет еще одна представительница России Наталья Вихлянцева.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия) - Уитни Осуигве (США, WC) - 6:4, 6:1

Эшли Барти (Австралия, 18) - Онс Жабер (Тунис, Q) - 6:1, 6:3

Ребекка Петерсон (Швеция) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 27) - 1:6, 6:4, 6:3