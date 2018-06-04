16:17 | Теннис — "Большой шлем"

Шварцман обыграл Андерсона на Roland Garros, проиграв первые два сета


Аргентинский теннисист Диего Шварцман в пяти сетах обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (7:0), 6:2) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась три часа и 51 минуту.

В 1/4 финала аргентинец сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Максимилиан Мартерер (Германия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 11) - Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (7:0), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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