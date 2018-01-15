Шварцман и Джумхур – во втором круге Australian Open, Сок выбыл

Аргентинец Диего Шварцман в пяти сетах одержал победу над сербом Душаном Лайовичем в первом круге Australian Open. Теннисисты провели на корте чуть больше 4 часов.
Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины также в пяти сетах за 3 часа 49 минут обыграл итальянца Паоло Лоренци.
Американец Джек Сок, посеяный под 8-м номером, проиграл японцу Юити Сугите.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Шварцман (Аргентина, 24) – Лайович (Сербия) – 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, 11:9
Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) – Лоренци (Италия) – 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4
Сугита (Япония) – Сок (США, 8) – 6:1, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3
Багдатис (Кипр) – Бхамбри Ю. (Индия, Q) – 7:6 (7:4), 6:4, 6:3
Басилашвили (Грузия) – Мельцер Г. (Австрия) – 6:3, 6:4, 2:6, 6:3
Макдональд (США, Q) – Имер Э. (Швеция, Q) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:1