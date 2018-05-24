Шесть теннисисток могут завершить "Ролан Гаррос" на первом месте рейтинга WTA

Шесть теннисисток имеют шанс стать лидерами рейтинга WTA по итогам "Ролан Гаррос", сообщает WTA Insider.

На первой строчке рейтинга сейчас находится румынка Симона Халеп. Обогнать ее имеют шансы Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Каролин Гарсия (Франция).

Для того, чтобы удержаться на первой строчке, Халеп достаточно нужно дойти до финала, если Возняцки дойдет до четвертьфинала. Если этого не случится, то ей будет достаточно полуфинала. Датчанке же для лидерства нужно выиграть турнир либо рассчитывать, что Халеп и Мугуруса не выйдут в полуфинал, а Свитолина, Гарсия и Плишкова не станут победителями.