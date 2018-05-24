10:29 | Теннис — "Большой шлем"

Шесть теннисисток могут завершить "Ролан Гаррос" на первом месте рейтинга WTA

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Шесть теннисисток имеют шанс стать лидерами рейтинга WTA по итогам "Ролан Гаррос", сообщает WTA Insider.

На первой строчке рейтинга сейчас находится румынка Симона Халеп. Обогнать ее имеют шансы Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Каролин Гарсия (Франция).

Для того, чтобы удержаться на первой строчке, Халеп достаточно нужно дойти до финала, если Возняцки дойдет до четвертьфинала. Если этого не случится, то ей будет достаточно полуфинала. Датчанке же для лидерства нужно выиграть турнир либо рассчитывать, что Халеп и Мугуруса не выйдут в полуфинал, а Свитолина, Гарсия и Плишкова не станут победителями.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

да все 453 достойны, что уж там. это говорит только о том, что нет явного лидера, каким была 454 ракетка мира, до которой нынешним "фавориткам" было как до Луны.

11:29

За Арсеналий с децтва!))

Ну и многое прояснит жеребьёвка...) которую с нетерпением ждёмс.)

10:58

За Арсеналий с децтва!))

Я думаю Возняцки и Плишкову всё-таки на грунте отодвигаем в сторонку... несмотря на выигрыш Штуттгарта... Гарсия - слишком много должно совпасть... к перспективам Симы на данный момент отношусь скорее скептически... Остаются в чистом остатке Мугуруса и Свитолина.) Вот между ними и должна развернуться основная борьба... Хотя, главной примой РГ, безусловно, должна стать сами знаете кто...) Ей всё внимание... как и подобает Королеве тенниса. лучшей из лучших всех времён.)

10:57

загадочный лысый уассетин

А мельдониевой кондитерше--литераторше где НАДО слететь, чтобы снова возглавить вторую полусотню????

10:48

За Арсеналий с децтва!))

Крутяк!) Причём все 6 достойны звания лучшей!)

10:40

shur

Крутой замес.

10:39

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