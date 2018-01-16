Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open. 30-летняя теннисистка сегодня в двух сетах выиграла у немки Татьяны Марии.

Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) - Анастасия Севастова (Латвия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия) - Мария (Германия) - 6:1, 6:4