Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open. 30-летняя теннисистка сегодня в двух сетах выиграла у немки Татьяны Марии.
Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) - Анастасия Севастова (Латвия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
ШАРАПОВА (Россия) - Мария (Германия) - 6:1, 6:4
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