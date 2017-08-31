Шарапова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге US Open обыграла Тимеа Бабош из Венгрии - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1. Матч продлился 2 часа 22 минуты. В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары София Кенин (США) - Сачия Викери (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Бабош (Венгрия) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1