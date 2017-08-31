Шарапова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге US Open обыграла Тимеа Бабош из Венгрии - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1. Матч продлился 2 часа 22 минуты. В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары София Кенин (США) - Сачия Викери (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - Бабош (Венгрия) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1
kilhaner
где же чмоки с игудами? опять от злости попрятались? ждут пока брат сыграет чтобы хоть за кого-то порадоваться?
02:14
tryam
следующая будет американка 134 или 155 ..и надо сразу работать на полную катушку ..за 2 сета.
02:01
Thomas_Boy_
Папа все знал заранее и поднял бабла.)))
01:52
PallMall
Маша проснулась только к середине второго сета и показала настоящий класс!
01:46
Алый Дракон
С победой! Сказывается недостаток соревновательной практики... Тем более, что ТБШ...
01:45
Solace.
Машу без валидола нельзя смотреть ) Умница, справилась ) надо прибавлять от матча к матчу)
01:42
Я из Волгограда
Марию с победой.Молодчина. Ну а к ЧМОке большая просьба-расскажи как по ходу матча делал вилки и в итоге не только не проиграл,но ещё и кучу бабла выиграл. Давай ЧМОка,посмеши народ.
01:41
Платошкин Андрей
Молодец Машка, на классе))) В следующем раунда придется американку обыгрывать.
01:41
van der sar
Маша,родная, не пугай нас так больше! С победой! Умничка!!!
01:39