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01:32 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова вышла в третий круг US Open

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Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге US Open обыграла Тимеа Бабош из Венгрии - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1. Матч продлился 2 часа 22 минуты. В следующем раунде россиянка встретится с победительницей пары София Кенин (США) - Сачия Викери (США).

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Бабош (Венгрия) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/6/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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kilhaner

где же чмоки с игудами? опять от злости попрятались? ждут пока брат сыграет чтобы хоть за кого-то порадоваться?

02:14

tryam

следующая будет американка 134 или 155 ..и надо сразу работать на полную катушку ..за 2 сета.

02:01

Thomas_Boy_

Папа все знал заранее и поднял бабла.)))

01:52

PallMall

Маша проснулась только к середине второго сета и показала настоящий класс!

01:46

Алый Дракон

С победой! Сказывается недостаток соревновательной практики... Тем более, что ТБШ...

01:45

Solace.

Машу без валидола нельзя смотреть ) Умница, справилась ) надо прибавлять от матча к матчу)

01:42

Я из Волгограда

Марию с победой.Молодчина. Ну а к ЧМОке большая просьба-расскажи как по ходу матча делал вилки и в итоге не только не проиграл,но ещё и кучу бабла выиграл. Давай ЧМОка,посмеши народ.

01:41

Платошкин Андрей

Молодец Машка, на классе))) В следующем раунда придется американку обыгрывать.

01:41

van der sar

Маша,родная, не пугай нас так больше! С победой! Умничка!!!

01:39