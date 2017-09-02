Шарапова вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова в третьем круге US Open обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин - 7:5, 6:2. Поединок продлился 1 час 44 минуты. Россиянка сделала 8 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3). Следующая соперница россиянки имеет 16-й номер посева на турнире и занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Кенин (США, WC) - 7:5, 6:2