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06:40 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова вышла в четвертый круг US Open

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Российская теннисистка Мария Шарапова в третьем круге US Open обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин - 7:5, 6:2. Поединок продлился 1 час 44 минуты. Россиянка сделала 8 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. 

В следующем раунде Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3). Следующая соперница россиянки имеет 16-й номер посева на турнире и занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Кенин (США, WC) - 7:5, 6:2

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бней Иегуда

Бней Иегуда Максимум 18 геймов будет сыграно в этой встрече. ------------- Кто хочет ставить тотал, смело берите ТБ.)) 20:17 1 сентября ----------------------------------------- Чакветадзе, учись!)) Зы. Игру не видел, но следующий матч для Шары последний.)) Севастова очень хороша.))

07:17

Thomas_Boy_

Папа все знал заранее.))

07:04

oleg.bob

О пресвятая дева Мария...

06:59

Sinaron

Легко, на классе.

06:47