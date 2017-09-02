Шарапова вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова в третьем круге US Open обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин - 7:5, 6:2. Поединок продлился 1 час 44 минуты. Россиянка сделала 8 эйсов, допустила 7 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3). Следующая соперница россиянки имеет 16-й номер посева на турнире и занимает 17-е место в рейтинге WTA.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
ШАРАПОВА (Россия, WC) - Кенин (США, WC) - 7:5, 6:2
Бней Иегуда
Бней Иегуда Максимум 18 геймов будет сыграно в этой встрече. ------------- Кто хочет ставить тотал, смело берите ТБ.)) 20:17 1 сентября ----------------------------------------- Чакветадзе, учись!)) Зы. Игру не видел, но следующий матч для Шары последний.)) Севастова очень хороша.))
07:17
Thomas_Boy_
Папа все знал заранее.))
07:04
oleg.bob
О пресвятая дева Мария...
06:59
Sinaron
Легко, на классе.
06:47