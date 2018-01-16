09:11 | Теннис — "Большой шлем"

Шарапова во втором круге Australian Open встретится с Севастовой

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Латвийка Анастасия Севастова обыграла в трех сетах Варвару Лепченко из США в первом матче Australian Open. Встреча длилась 1 час и 48 минут.

В следующем раунде она встретится с россиянкой Марией Шараповой.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг

Кис (США, 17) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 7:5

Бушар (Канада) - Доден (Франция) - 6:3, 7:6 (7:5)

Севастова (Латвия, 14) - Лепченко (США) - 3:6, 6:3, 6:2

Лучич-Барони (Хорватия, 28) - Роджерс (США) - 7:6 (8:6), 5:7, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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miker65

Вистлер, мой прогноз на матч с Севастовой : Маша проиграет.

15:04

lehanz

Болеем за Настю! Оле-оле-оле :)

13:18

whistler2012

Для Марии матч с Севастовой будет индикатором ее готовности к турниру.

11:12