Шарапова во втором круге Australian Open встретится с Севастовой

Латвийка Анастасия Севастова обыграла в трех сетах Варвару Лепченко из США в первом матче Australian Open. Встреча длилась 1 час и 48 минут.
В следующем раунде она встретится с россиянкой Марией Шараповой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кис (США, 17) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 7:5
Бушар (Канада) - Доден (Франция) - 6:3, 7:6 (7:5)
Севастова (Латвия, 14) - Лепченко (США) - 3:6, 6:3, 6:2
Лучич-Барони (Хорватия, 28) - Роджерс (США) - 7:6 (8:6), 5:7, 6:2
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miker65
Вистлер, мой прогноз на матч с Севастовой : Маша проиграет.
15:04
lehanz
Болеем за Настю! Оле-оле-оле :)
13:18
whistler2012
Для Марии матч с Севастовой будет индикатором ее готовности к турниру.
11:12