Шарапова во втором круге Australian Open встретится с Севастовой

Латвийка Анастасия Севастова обыграла в трех сетах Варвару Лепченко из США в первом матче Australian Open. Встреча длилась 1 час и 48 минут.

В следующем раунде она встретится с россиянкой Марией Шараповой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кис (США, 17) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 7:5

Бушар (Канада) - Доден (Франция) - 6:3, 7:6 (7:5)

Севастова (Латвия, 14) - Лепченко (США) - 3:6, 6:3, 6:2

Лучич-Барони (Хорватия, 28) - Роджерс (США) - 7:6 (8:6), 5:7, 6:2