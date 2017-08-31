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02:22 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова в третьем круге US Open сыграет с американкой Кенин


Американская теннисистка София Кенин во втором круге US Open обыграла свою соотечественницу Сачию Викери6:3, 4:6, 7:6. В следующем раунде она сыграет с россиянкой Марией Шараповой, которая ранее одержала победу над венгеркой Тимеа Бабош

Отметим, Кенин, как и Шарапова, попала на турнир при помощи wild card. В рейтинге WTA она занимает 139-е место.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кенин (США, WC) - Викери (США, Q) - 6:3, 4:6, 7:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/6/

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