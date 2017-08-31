Шарапова в третьем круге US Open сыграет с американкой Кенин

Американская теннисистка София Кенин во втором круге US Open обыграла свою соотечественницу Сачию Викери - 6:3, 4:6, 7:6. В следующем раунде она сыграет с россиянкой Марией Шараповой, которая ранее одержала победу над венгеркой Тимеа Бабош.

Отметим, Кенин, как и Шарапова, попала на турнир при помощи wild card. В рейтинге WTA она занимает 139-е место.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кенин (США, WC) - Викери (США, Q) - 6:3, 4:6, 7:6