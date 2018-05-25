Шарапова узнала имя первой соперницы на Roland Garros

Стала известна первая соперница Марии Шараповой на Roland Garros. Сегодня в Париже завершилась квалификация, после которой отобравшиеся спортсменки были распределены по сетке.
Шарапова в первом круге сыграет с Рихел Хогенкамп из Голландии. Россиянка, которая имеет 28-й номер посева, в случае успеха во втором раунде встретится с победителем пары Катерина Бондаренко (Украина) - Донна Векич (Хорватия).
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За Арсеналий с децтва!))
Правда в 3-м Каро Плишкова... Очень удивлюсь, если Шара её пройдёт и доползёт до Серены...) Тем паче, что трястись будет не по-децки, представляя очередную экзекуцию от Богини...))
21:30
За Арсеналий с децтва!))
Шаре откровенно повезло со жребием... Редкостное дно досталось ,особенно на грунте...) Можно смело квартиры ставить на выход в 3-й круг.)
21:27