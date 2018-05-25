Шарапова узнала имя первой соперницы на Roland Garros

Стала известна первая соперница Марии Шараповой на Roland Garros. Сегодня в Париже завершилась квалификация, после которой отобравшиеся спортсменки были распределены по сетке.

Шарапова в первом круге сыграет с Рихел Хогенкамп из Голландии. Россиянка, которая имеет 28-й номер посева, в случае успеха во втором раунде встретится с победителем пары Катерина Бондаренко (Украина) - Донна Векич (Хорватия).