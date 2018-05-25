20:53 | Теннис — "Большой шлем"

Шарапова узнала имя первой соперницы на Roland Garros

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Стала известна первая соперница Марии Шараповой на Roland Garros. Сегодня в Париже завершилась квалификация, после которой отобравшиеся спортсменки были распределены по сетке.

Шарапова в первом круге сыграет с Рихел Хогенкамп из Голландии. Россиянка, которая имеет 28-й номер посева, в случае успеха во втором раунде встретится с победителем пары Катерина Бондаренко (Украина) - Донна Векич (Хорватия).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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За Арсеналий с децтва!))

Правда в 3-м Каро Плишкова... Очень удивлюсь, если Шара её пройдёт и доползёт до Серены...) Тем паче, что трястись будет не по-децки, представляя очередную экзекуцию от Богини...))

21:30

За Арсеналий с децтва!))

Шаре откровенно повезло со жребием... Редкостное дно досталось ,особенно на грунте...) Можно смело квартиры ставить на выход в 3-й круг.)

21:27

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