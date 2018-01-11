Шарапова сыграет с немкой Марией на старте Australian Open

Состоялась жеребьевка первого круга женской сетки Australian Open. Россиянка Мария Шарапова встретится на старте турнира с немкой Татьяной Марией. Елена Веснина сыграет с Онс Жабер из Туниса, Екатерина Макарова – с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп встретится с Дестани Авивой из Австралии.

Другие пары выглядят следующим образом:

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Джессика Понше (Франция, wc)

Элина Свитолина (Украина, 4) – соперница из квалификации

Винус Уильямс (США, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария)

Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)

Елена Остапенко (Латвия, 7) – Франческа Скьявоне (Италия)

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) – Катерина Козлова (Украина)

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 22) – соперница из квалификации

Петра Квитова (Чехия, 27) – Андреа Петкович (Германия)

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Леся Цуренко (Украина)

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – Полона Херцог (Словения)

Маргарита ГАСПАРЯН (Россия) – Лара Арруабаррена (Испания)