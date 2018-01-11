Шарапова сыграет с немкой Марией на старте Australian Open

Состоялась жеребьевка первого круга женской сетки Australian Open. Россиянка Мария Шарапова встретится на старте турнира с немкой Татьяной Марией. Елена Веснина сыграет с Онс Жабер из Туниса, Екатерина Макарова – с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп встретится с Дестани Авивой из Австралии.
Другие пары выглядят следующим образом:
Каролин Возняцки (Дания, 2) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Джессика Понше (Франция, wc)
Элина Свитолина (Украина, 4) – соперница из квалификации
Винус Уильямс (США, 5) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)
Елена Остапенко (Латвия, 7) – Франческа Скьявоне (Италия)
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) – Катерина Козлова (Украина)
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 22) – соперница из квалификации
Петра Квитова (Чехия, 27) – Андреа Петкович (Германия)
Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – Леся Цуренко (Украина)
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – Полона Херцог (Словения)
Маргарита ГАСПАРЯН (Россия) – Лара Арруабаррена (Испания)