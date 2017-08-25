Шарапова сыграет с Халеп в первом круге US Open

Мария Шарапова, которая выступит на US Open впервые с 2014 года, в первом круге встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Нью-Йорке. Россиянка попала в основную сетку заключительного турнира "Большого шлема" сезона благодаря предоставленной организаторами wild card.