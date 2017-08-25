Шарапова сыграет с Халеп в первом круге US Open

Мария Шарапова, которая выступит на US Open впервые с 2014 года, в первом круге встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Нью-Йорке. Россиянка попала в основную сетку заключительного турнира "Большого шлема" сезона благодаря предоставленной организаторами wild card.
Serenky25
Халеп много болтала про Шарапову. Надо укоротить ей язычок. Раньше ведь как было. Грудь большая играть мешала..Укоротили..Стала играть. Теперь язык мешает...
19:36