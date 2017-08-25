Шарапова сыграет с Халеп, Кузнецова - с Вондрушовой в первом круге US Open

В пятницу в Нью-Йорке состоялась жеребьевка заключительного турнира "Большого шлема" сезона – Открытого чемпионата США.

Обладательница wild card Мария Шарапова, которая выступит на US Open впервые с 2014 года, получила в соперницы вторую ракетку мира Симону Халеп.

Восьмая ракетка турнира Светлана Кузнецова попала в верхнюю четверть сетки вместе с Каролиной Плишковой. Россиянка начнет турнир матчем с юной чешкой Маркетой Вондрушовой, а первая ракетка мира – поединком с полькой Магдой Линетт.

Победительница турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова встретится с немкой Моной Бартель, а во втором раунде может выйти на двукратную финалистку US Open Каролин Возняцки.

19-я ракетка турнира Анастасия Павлюченкова сразится в первом круге с американкой Кристиной Макхэйл, Дарья Касаткина, не попавшая в число "сеяных", – с китаянкой Ван Цян, а Евгения Родина – с Эжени Бушар из Канады.

Елена Веснина, "посеянная" 17-й, Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова ждут победительниц квалификации.

Чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса в первом круге встретится с американкой Варварой Лепченко. Действующая чемпионка Ангелик Кербер начнет защиту титула матчем с Наоми Осакой из Японии.

US Open-2017 стартует в понедельник, 28 августа.