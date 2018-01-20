Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

Россиянка Мария Шарапова уступила немке Ангелик Кербер в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

И Шарапова, и Кербер сделали по одному эйсу и допустили по 2 двойные ошибки. Немка реализовала 75 процентов брейк-поинтов, россиянка – 38. При этом на счету Шараповой 15 активно выигранных мячей, у Кербер – 12.

Следующей соперницей Кербер будет победительница матча Си Сувэй (Тайвань) – Агнешка Радванска (Польша).

Отметим, что после поражения Шараповой на Australian Open не осталось представителей России.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кербер (Германия, 21) - ШАРАПОВА (Россия) - 6:1, 6:3