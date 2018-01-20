Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

Россиянка Мария Шарапова уступила немке Ангелик Кербер в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
И Шарапова, и Кербер сделали по одному эйсу и допустили по 2 двойные ошибки. Немка реализовала 75 процентов брейк-поинтов, россиянка – 38. При этом на счету Шараповой 15 активно выигранных мячей, у Кербер – 12.
Следующей соперницей Кербер будет победительница матча Си Сувэй (Тайвань) – Агнешка Радванска (Польша).
Отметим, что после поражения Шараповой на Australian Open не осталось представителей России.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Кербер (Германия, 21) - ШАРАПОВА (Россия) - 6:1, 6:3
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:49
Доктор со стажем
Как я и предсказывал. Маша, чехли ракетку и обзаведись семьёй!
16:32
whistler2012
Весёлый©, я рассматриваю попытку Шараповой вернуться в теннис вполне серьезно. Если она ей удастся, то это будет совершенно исключительный случай. Хотя вся теннисная карьера Марии состоит из сплошных исключений.
14:56
Весёлый©
whistler2012 ___ А я без иронии, Маша добилась многого, пусть часто используя девиз иезуитов" цель оправдывает средства" и не слишком радуя местных патриотов.
14:42
rusfed 2.0
Тезис "Кербер - клиентка Шараповой" оказался несостоятелен
14:39
whistler2012
Весёлый©, а Мария и не собирается сдаваться. Что из этого выйдет - увидим.
14:28
Весёлый©
Вперед, Маша.
14:19
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ежегодно БИЗНЕСС --- журналы/таблоиды дают инфу о доходах имиджевых персон... У шары--полупиндоски спорт--доходы составляют МАКСИМУМ 10-12% , остальное --- БИЗНЕСС::::: реклама ==кондитерство==литераторство==недвижимость / правда после афёры в Индии, может сесть пожизнено /. Так смысл продолжать себя спортом насиловать?????
14:02
whistler2012
Марии большое спасибо за старания вернуться в теннис после двух лет простоя. Никто не знает, как это можно сделать в 30, поскольку в 30 обычно уходят.
13:57
Michelangelo.ru
Что-то действительно есть сомнения, что Шарапова способна вернуться в 10-ку, не говоря уже о первом месте в рейтинге. Дальше ещё и Серена вернётся ...
13:55
Michelangelo.ru
Рублев и Шарапова проиграли в 3 круге, но не важно - конечно, это слабый результат
13:52
oleg.bob
Дожили... Все свернулись после 2-го круга.
13:47
inachipoch
Бней Иегуда Вырисосвывается игрушка Элина-Каро.)---------------------ЧМОка, а у тебя обе эти "игрушки" уже есть?
13:34
maxcds
Машуля, красавица! лучшая из лучших всех времен!) играть особо не хотела, но уважая миллионы своих поклонников приехала отбыть номер. взяла чек, тусанула))) все правильно))) цели сейчас другие)) далее турнир можно переименовывать в нулины-Open))
13:30
Бней Иегуда
Вверху одни топы.) Сима, Энджи, Плишкова, Ага, Кис, Гарсия... Ещё повылетали Барти и Мугуруса.) А внизу более менее всё ясно.) Вырисосвывается игрушка Элина-Каро.)
13:12
Бней Иегуда
Чакветадзе ТБ 20,5 предлагала, бгг.))
13:08
shpasic
без допинга Винус слилась в первом круге, бгг))
13:03
Джон....Сильвер
Идиоты могут вопить сколь угодно, но Шарапова, единственная из россиян, зачехлившая ракетку последней на этом турнире. Лучше ее у нас все-равно нету!
13:01
tryam
все по делу. в одну калитку.
12:59
Бней Иегуда
Вербицкая с евроспорта нулина.)) Вчера предлагала Потроха с форой брать, бгг.))
12:57
Бней Иегуда
Без допинга - по нулям!)) Какую бы ахинею Анвяровна не несла, насчёт выиграша АО и возвращения в элиту.)) Имха, токма по второсортным турнирам финалы с Соболенко мона играть.)) Без мельдоши.)
12:54
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
даааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аферистку с недвижимостью в Индии изназхратили в одну калитку!!!!! Теперь у известой литераторши есть время для написания нового бестселлера под названием::"Почему всё же до меня НИКТО---НИКОГДА не домагивался в сексуальном плане??????"
12:51
inachipoch
Бней Иегуда Энджи размялась.))------------ ЧМОка, сегодня у тебя вечеринка с резиновой штандартерфюрером Кербер?
12:48
Бней Иегуда
Ну що сеточку зачистили.)) И там, и там.)) Теперь просто наслаждаемся игрой.))
12:48
Бней Иегуда
А кто-то блеял, что у Кербер последняя игра на турнире, бгг.))
12:47
shpasic
действительно, чтобы победить Шарапову нужно быть Богом Тенниса!
12:46
Бней Иегуда
Энджи размялась.)) Ну хто там говорил, что Кербер ни о чём?))
12:46