Шарапова показала, как позируют русские туристы. Фото

Российская теннисистка Мария Шарапова разместила в Инстаграме фотографию и подписала ее: "Позирую, как русский турист".
Во втором раунде Roland Garros россиянка сыграет с хорваткой Донной Векич.
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Российская теннисистка Мария Шарапова разместила в Инстаграме фотографию и подписала ее: "Позирую, как русский турист".
Во втором раунде Roland Garros россиянка сыграет с хорваткой Донной Векич.
Bache Gabrielsen
Скорее, как американский афроафриканец :)
18:11
Niсk
что за чушь?
17:38