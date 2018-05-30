17:29 | Теннис — "Большой шлем"

Шарапова показала, как позируют русские туристы. Фото

Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
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Российская теннисистка Мария Шарапова разместила в Инстаграме фотографию и подписала ее: "Позирую, как русский турист".

Во втором раунде Roland Garros россиянка сыграет с хорваткой Донной Векич.

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Скорее, как американский афроафриканец :)

18:11

Niсk

что за чушь?

17:38

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