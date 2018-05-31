Шарапова обыграла Векич и пробилась в третий раунд Roland Garros

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла хорватку Донну Векич (7:5, 6:) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и 57 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Донна Векич (Хорватия) - 7:5, 6:4