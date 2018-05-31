Шарапова обыграла Векич и пробилась в третий раунд Roland Garros

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла хорватку Донну Векич (7:5, 6:) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и 57 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Донна Векич (Хорватия) - 7:5, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Алехандрохорс
Достаточно уверенно на чужой подаче, но со своей что-то надо делать. Реализовать только 6-ой матчболе. Дальше может не повезти. Ждём продолжения банкета.
18:36
rusfed 2.0
Победительнице чмоки-чмоки от Чмоки
18:26
diskmen
Наша длинная Машутка победила лилипутку.Если дальше так играть можно скоро проиграть.Cпасибо Гуру ставка сыграла.Поставил 5т с коэф 1.3 выигр 6500.Теперь по твоим словам надо поставить на выход Касатки в 4 круг.
17:57
За Арсеналий с децтва!))
На этом Хогенкампы и Векичи закончились.)) Пора паковать чемоданчик.)) Зы. Катенька Макарова настоятельно ждёт тёплых слов от своей многочисленной армии глоров...эээ. поклонников за красивую игру.))
17:54
staerswimmer23
Читалось) как отец и предсказал) ещё одну хату поднял)
17:51