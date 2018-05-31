17:35 | Теннис — "Большой шлем"

Шарапова обыграла Векич и пробилась в третий раунд Roland Garros

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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла хорватку Донну Векич (7:5, 6:) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и 57 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Донна Векич (Хорватия) - 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Алехандрохорс

Достаточно уверенно на чужой подаче, но со своей что-то надо делать. Реализовать только 6-ой матчболе. Дальше может не повезти. Ждём продолжения банкета.

18:36

rusfed 2.0

Победительнице чмоки-чмоки от Чмоки

18:26

diskmen

Наша длинная Машутка победила лилипутку.Если дальше так играть можно скоро проиграть.Cпасибо Гуру ставка сыграла.Поставил 5т с коэф 1.3 выигр 6500.Теперь по твоим словам надо поставить на выход Касатки в 4 круг.

17:57

За Арсеналий с децтва!))

На этом Хогенкампы и Векичи закончились.)) Пора паковать чемоданчик.)) Зы. Катенька Макарова настоятельно ждёт тёплых слов от своей многочисленной армии глоров...эээ. поклонников за красивую игру.))

17:54

staerswimmer23

Читалось) как отец и предсказал) ещё одну хату поднял)

17:51

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