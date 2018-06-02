Шарапова обыграла Плишкову. Дальше - Серена?

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла чешку Каролину Плишкову (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 59 минут.

В следующем раунде россиянке предстоит матч либо с немкой Юлией Гергес, либо с американкой Сереной Уильямс. Эта игра состоится сегодня позднее.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Каролина Плишкова (Чехия, 6) - 6:2, 6:1