Шарапова обыграла Плишкову. Дальше - Серена?

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла чешку Каролину Плишкову (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 59 минут.
В следующем раунде россиянке предстоит матч либо с немкой Юлией Гергес, либо с американкой Сереной Уильямс. Эта игра состоится сегодня позднее.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Каролина Плишкова (Чехия, 6) - 6:2, 6:1
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rake
дайте мне сюда чмоку
16:54
Boleij protiv
джо ------------------- Я никогда ничего не жду от чмошниц. Весь топ 10, это чмошницы
16:52
Бен Ричардс
Если будет Серена, то это конец. Шарапова боится сестер, как бандерлог удава Каа.
16:47
джо
Удивила Маша,сыграла мощно,задавила Плишкову. И подача пошла. От чешки ожидал большего,с виду невозмутимая ,а внутри ,видимо,перегорела.
16:15
rusfed 2.0
Серену сегодня с большой вероятностью ждет фиаско, поэтому, думаю, Чмока не вылезет сегодня совсем. Будет в тишине грустить в своих лосинах как у Кошки Бегемотихи
16:12
жек
ЧМОрик вылазий! Пукни что-нибудь) Люди ждут))
16:05
Паснаход
Чмокий как обычно пукнул с прогнозом))
15:58
Док.
По-моему (задумчиво) Плишкова просто не сыграла в свою полную силу...
15:49
tryam
вряд ли монстр пройдет Геркес
15:47
passerby
Редкий матч Шараповой, сыграла здорово...
15:44
from siberia with love
сама по себе эта победа важна но переоценивать ее сильно не стоит-сейчас из топ 20-30 любая любую может победить. вот счет и то как мария победила-это др дело-без шансов-вынос полнейший. шараповой сейчас важно просто проходить как можно дальше(это основа ее будущих побед),выиграть 7 матчей подряд на тбш ей будет тяжело пока
15:37
Don
Ах знатно вынесли чешское г..... на радость ЧМОке) И это г..... было 1-й ракеткой мира?)))) Совсем беда с женским теннисом пока вот такие плишковы, халепы, кукурузы и братья-допингисты играют)
15:32
Платошкин Андрей
Ай да Машка молодец. Где поздравления от ЧМОКа? А что же Плишкова так плешиво сыграла? Даже часа не продержалась?
15:26
diskmen
Ах Машутка молодца обманула Плишку думали что никая но грохнула мартышку.Побоялся поставить,а ведь сам Гуру предвещал битву с Сереной.
15:26
Boleij protiv
Просто женский теннис дно, каждая чмошница может обыграть другую чмошницу, это так, кратко.
15:25
rusfed 2.0
А дальше будет Гёргес
15:23
rusfed 2.0
Чмокина Богиня удивляет. Плишкова ж только недавно первой ракеткой была. Это что ж, Шарапова созрела для трона, что ль?
15:23