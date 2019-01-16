Шарапова обыграла Петерсон и вышла в третий раунд Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла шведку Ребекку Петерсон (6:2, 6:1) во втором раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 13 минут.
Шарапова сделала один эйс и допустила две двойные ошибки. У ее соперницы ноль эйсов и одна двойная.
В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Дании Каролин Возняцки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Шарапова (Россия, 30) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:2, 6:1
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