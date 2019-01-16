Шарапова обыграла Петерсон и вышла в третий раунд Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла шведку Ребекку Петерсон (6:2, 6:1) во втором раунде Australian Open в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 13 минут.

Шарапова сделала один эйс и допустила две двойные ошибки. У ее соперницы ноль эйсов и одна двойная.

В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Дании Каролин Возняцки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Шарапова (Россия, 30) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:2, 6:1