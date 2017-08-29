Шарапова обыграла Халеп и вышла во второй круг US Open

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. Она в двух сетах выиграла у румынки Симоны Халеп, являющейся второй ракеткой мира. Поединок длился 2 часа 46 минут.
Стоит отметить, что в последний раз Шарапова обыгрывала вторую ракетку мира на итоговом турнире-2015. И тогда второе место в рейтинге также занимала Халеп.
За выход в третий круг US Open россиянка поспорит с Тимеа Бабош из Венгрии, которая выиграла у швейцарки Виктории Голубич.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Бабош (Венгрия) - Голубич (Швейцария) - 7:5, 5:7, 7:5
ШАРАПОВА (Россия) - Халеп (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3
.@MariaSharapova's dress and game is sparkling tonight. https://t.co/q4PhmSf3az #USOpen pic.twitter.com/yn7Fv5ecwz– US Open Tennis (@usopen) 29 августа 2017 г.
Андрей Иванов
http://www.sport-express.ru/bets/news/mariya-sharapova-simona-halep-prognoz-anny-chakvetadze-1301678/ Комменты от икспердов форума СЭ доставили))))))))))))
06:09
Монте-Кристо(Мститель) .
Видимо с мельдония на что- то более современное перешла. На современный допинг, который пока или не запрещен или неопределяем.
06:05
ДО3ВОН ГУБЕР
C'est magnifique!
06:04
rake
Молодец Маша!
06:04
Монте-Кристо(Мститель) .
Мельдоний победил !!!
06:01
invino
Все нервы вымотала! То по линии, то в аут! Ничего, теперь полегче будет, пойдет по сетке второй сеянной.
05:54
kolan
На классе!))
05:52
Zello
Ох... это было офигенно! )))
05:51