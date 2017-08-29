Шарапова обыграла Халеп и вышла во второй круг US Open

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. Она в двух сетах выиграла у румынки Симоны Халеп, являющейся второй ракеткой мира. Поединок длился 2 часа 46 минут.

Стоит отметить, что в последний раз Шарапова обыгрывала вторую ракетку мира на итоговом турнире-2015. И тогда второе место в рейтинге также занимала Халеп.

За выход в третий круг US Open россиянка поспорит с Тимеа Бабош из Венгрии, которая выиграла у швейцарки Виктории Голубич.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бабош (Венгрия) - Голубич (Швейцария) - 7:5, 5:7, 7:5

ШАРАПОВА (Россия) - Халеп (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3