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05:47 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова обыграла Халеп и вышла во второй круг US Open

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Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open. Она в двух сетах выиграла у румынки Симоны Халеп, являющейся второй ракеткой мира. Поединок длился 2 часа 46 минут. 

Стоит отметить, что в последний раз Шарапова обыгрывала вторую ракетку мира на итоговом турнире-2015. И тогда второе место в рейтинге также занимала Халеп.

За выход в третий круг US Open россиянка поспорит с Тимеа Бабош из Венгрии, которая выиграла у швейцарки Виктории Голубич.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бабош (Венгрия) - Голубич (Швейцария) - 7:5, 5:7, 7:5

ШАРАПОВА (Россия) - Халеп (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Андрей Иванов

http://www.sport-express.ru/bets/news/mariya-sharapova-simona-halep-prognoz-anny-chakvetadze-1301678/ Комменты от икспердов форума СЭ доставили))))))))))))

06:09

Монте-Кристо(Мститель) .

Видимо с мельдония на что- то более современное перешла. На современный допинг, который пока или не запрещен или неопределяем.

06:05

ДО3ВОН ГУБЕР

C'est magnifique!

06:04

rake

Молодец Маша!

06:04

Монте-Кристо(Мститель) .

Мельдоний победил !!!

06:01

invino

Все нервы вымотала! То по линии, то в аут! Ничего, теперь полегче будет, пойдет по сетке второй сеянной.

05:54

kolan

На классе!))

05:52

Zello

Ох... это было офигенно! )))

05:51