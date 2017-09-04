Шарапова объяснила, почему не хочет завершать карьеру

Россиянка Мария Шарапова после поражения от Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6) в четвертом круге US Open рассказала, почему хочет продолжать выступать. По словам 30-летней спортсменки, ее организм еще способен показывать хороший результат.

– Когда мне было 20 лет, то я не думала, что буду готова бороться на таком уровне, - цитирует Шарапову официальный сайт турнира. - А сейчас у меня есть совершенно новое понимание того, что может тело в 30 лет и после 30 лет.

Существует много примеров чемпионов, которые до сих пор выступают и добиваются успеха. Это очень вдохновляет. Что касается меня лично, то большую роль играет то, что я сама способна показывать на тренировках и в матчах. Я никогда не думала, что у меня будут такие возможности. Это придает мне уверенности в себе.