Шарапова назвала глупым вопрос о несправедливом отношении публики к ней

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от австралийки Эшли Барти (6:4, 1:6, 4:6) в четвертом круге Australian Open не стала комментировать поведение зрителей. На пресс-конференции после матча журналисты интересовались ее мнением по поводу их реакции.

– Что вы думаете о том, как публика на вас реагировала? Они освистывали вас, когда вы вернулись после туалетного перерыва, а потом радостно встретили выписанное вам предупреждение за затяжку времени. Думаете, они немного несправедливы к вам? Это повлияло вообще на вас?

– Какого ответа вы хотите на этот вопрос? – сказала Шарапова.

– Не знаю. Просто правду, наверное.

– Думаю, это глупый вопрос.

– Это повлияло на вас все же?

Последний уточняющий вопрос Шарапова проигнорировала.