Шарапова извинилась за снятие с турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова принесла извинения болельщикам за снятие с матча второго круга на турнире в Риме против Мирьяны Лучич-Барони из-за повреждения левого бедра. Шарапова снялась при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

– Прошу прощения в связи с необходимостью сняться с турнира в связи с травмой, – цитирует WTA Шарапову. – Пройду все необходимые проверки, чтобы убедиться, что травма не носит серьезного характера. Хочу поблагодарить организаторов турнира за возможность вновь поучаствовать в этом особенном событии.

Добавим, что за несколько минут до выхода Шараповой на корт стало известно, что организаторы Roland Garros не дадут россиянке wild card ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию.