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Шарапова и Дьяченко будут соперничать в первом раунде "Уимблдона"


Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой в первом раунде "Уимблдона" станет ее соотечественница Виталия Дьяченко. Таковы результаты жеребьевки женского одиночного разряда турнира.

На данный момент известны такие пары первого раунда:

Мария Шарапова (Россия) - Виталия Дьяченко (Россия)

Симона Халеп (Румыния) - Куруми Нара (Япония)

Гарбинье Мугуруса (Испания) - Наоми Броуди (Великобритания)

Петра Квитова (Чехия) - Александра Саснович (Белоруссия)

Винус Уильямс (США) - Юханна Ларссон (Швеция)

Серена Уильямс (США) - Аранча Рус (Голландия)

Более подробная сетка будет обнародована позднее.

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