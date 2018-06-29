Шарапова и Дьяченко будут соперничать в первом раунде "Уимблдона"

Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой в первом раунде "Уимблдона" станет ее соотечественница Виталия Дьяченко. Таковы результаты жеребьевки женского одиночного разряда турнира.
На данный момент известны такие пары первого раунда:
Мария Шарапова (Россия) - Виталия Дьяченко (Россия)
Симона Халеп (Румыния) - Куруми Нара (Япония)
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Наоми Броуди (Великобритания)
Петра Квитова (Чехия) - Александра Саснович (Белоруссия)
Винус Уильямс (США) - Юханна Ларссон (Швеция)
Серена Уильямс (США) - Аранча Рус (Голландия)
Более подробная сетка будет обнародована позднее.
- Серена Уильямс
- Мария Шарапова
- Петра Квитова
- Виталия Дьяченко
- Винус Уильямс
- Симона Халеп
- Гарбинье Мугуруса
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